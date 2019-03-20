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ООО Дека

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Общая информация

Компания Deck (ООО «Дека») — это команда специалистов в проектировании и разработке программного обеспечения.

Компания реализует проекты в следующих направлениях:

  • разработка мобильных приложений (iOS разработка — SWIFT и Objective C, Android разработка – Java, Windows Phone разработка — C#);
  • разработка систем indoor навигации (iBeacon навигация, WI-FI навигация (Cisco CMX/MSE и другие системы);
  • системы управления дистрибьюторской сетью (мобильная торговля, сбор данных о продажах с дистрибьюторской сети, анализ данных и формирование отчетности);
  • системы автоматизации документооборота (анализ финансово-хозяйственной деятельности и управленческая отчетность, автоматизация процессов экспертизы и оценки, автоматизация процессов технической инвентаризации).

Руководитель — Хисамов Рустем Азатович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420049, Татарстан респ, г. Казань, ул. Спартаковская, д. 88Б
  • Телефон: (843) 248-55-54
  • Email: info@deck.lc
  • Сайт: www.deck.lc

Дата последнего обновления: 20.03.2019


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