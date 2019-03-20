ООО Дека
Общая информация
Компания Deck (ООО «Дека») — это команда специалистов в проектировании и разработке программного обеспечения.
Компания реализует проекты в следующих направлениях:
- разработка мобильных приложений (iOS разработка — SWIFT и Objective C, Android разработка – Java, Windows Phone разработка — C#);
- разработка систем indoor навигации (iBeacon навигация, WI-FI навигация (Cisco CMX/MSE и другие системы);
- системы управления дистрибьюторской сетью (мобильная торговля, сбор данных о продажах с дистрибьюторской сети, анализ данных и формирование отчетности);
- системы автоматизации документооборота (анализ финансово-хозяйственной деятельности и управленческая отчетность, автоматизация процессов экспертизы и оценки, автоматизация процессов технической инвентаризации).
Руководитель — Хисамов Рустем Азатович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420049, Татарстан респ, г. Казань, ул. Спартаковская, д. 88Б
- Телефон: (843) 248-55-54
- Email: info@deck.lc
- Сайт: www.deck.lc
Дата последнего обновления: 20.03.2019