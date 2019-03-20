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ООО Комплексные информационные решения

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Общая информация

Компания «Комплексные информационные решения» разрабатывает методики автоматизации для повышения рентабельности бизнес-процессов за счет сокращения издержек на том или ином этапе процесса.

Направления деятельности компании:

  • анализ бизнес процессов;
  • системный анализ;
  • разработка;
  • тестирование.

Руководитель — Латыпов Тимур Маратович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, Татарстан респ, г. Казань, ул. Спартаковская, д. 2
  • Телефон: (843) 211-48-34
  • Email: info@iis-soft.ru
  • Сайт: www.iis-soft.ru

Дата последнего обновления: 20.03.2019


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