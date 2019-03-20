ООО Комплексные информационные решения
Общая информация
Компания «Комплексные информационные решения» разрабатывает методики автоматизации для повышения рентабельности бизнес-процессов за счет сокращения издержек на том или ином этапе процесса.
Направления деятельности компании:
- анализ бизнес процессов;
- системный анализ;
- разработка;
- тестирование.
Руководитель — Латыпов Тимур Маратович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, Татарстан респ, г. Казань, ул. Спартаковская, д. 2
- Телефон: (843) 211-48-34
- Email: info@iis-soft.ru
- Сайт: www.iis-soft.ru
Дата последнего обновления: 20.03.2019