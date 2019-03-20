​ООО Дайком консалтинг

Общая информация

«Дайком консалтинг» специализируется на разработке и сопровождении информационных систем для отрасли здравоохранения, а также на оказании населению широкого спектра медицинских услуг.



Компания создана в феврале 2012 года и специализируется на облачных, экспертных и инновационных ИТ-разработках в сфере информатизации здравоохранения.

В 2014 году в составе «Дайком консалтинг» открыта собственная многопрофильная медицинская практика – клиника «Дайком клиник», в рамках которой отрабатываются бизнес-процессы телемедицины, персонального мониторинга, удаленной диагностики, с помощью информационных технологий оптимизируются процессы взаимодействия врача и пациента в рамках оказания медицинских услуг.

Руководитель — Кадников Вячеслав Валерьевич.

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