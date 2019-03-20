ООО Дайком консалтинг
Общая информация
«Дайком консалтинг» специализируется на разработке и сопровождении информационных систем для отрасли здравоохранения, а также на оказании населению широкого спектра медицинских услуг.
Компания создана в феврале 2012 года и специализируется на облачных, экспертных и инновационных ИТ-разработках в сфере информатизации здравоохранения.
В 2014 году в составе «Дайком консалтинг» открыта собственная многопрофильная медицинская практика – клиника «Дайком клиник», в рамках которой отрабатываются бизнес-процессы телемедицины, персонального мониторинга, удаленной диагностики, с помощью информационных технологий оптимизируются процессы взаимодействия врача и пациента в рамках оказания медицинских услуг.
Руководитель — Кадников Вячеслав Валерьевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420087, Татарстан респ, г. Казань, ул. Курчатова, д. 16
- Телефон: (843) 204-14-20
- Email: info@dicoming.com
- Сайт: www.dicoming.ru
Дата последнего обновления: 20.03.2019