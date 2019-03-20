ГК Абак
IT-компании, Системные интеграторы и ПО
Общая информация
Деятельность группы компаний «Абак», основанной в 1991 году, сосредоточена на оказании следующих профессиональных услуг:
- промышленные решения в сферах ИТ-технологий, инженерных систем;
- сервисное обслуживание;
- оказание консалтинговых услуг в области ИТ-технологий;
- ИТ-аутсорсинг (поддержка и сопровождение ИТ-инфраструктуры);
- комплексные поставки (компьютерное оборудование и оргтехника, инженерное оборудование и материалы).
Руководитель — Киртаев Алексей Анатольевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420073, Татарстан респ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 159
- Телефон: (843) 299-75-00
- Email: abak@abak.ru
- Сайт: www.abak.ru
Дата последнего обновления: 20.03.2019