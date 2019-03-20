Список компаний

ГК Абак

IT-компании, Системные интеграторы и ПО

Общая информация

Деятельность группы компаний «Абак», основанной в 1991 году, сосредоточена на оказании следующих профессиональных услуг:

  • промышленные решения в сферах ИТ-технологий, инженерных систем;
  • сервисное обслуживание;
  • оказание консалтинговых услуг в области ИТ-технологий;
  • ИТ-аутсорсинг (поддержка и сопровождение ИТ-инфраструктуры);
  • комплексные поставки (компьютерное оборудование и оргтехника, инженерное оборудование и материалы).

Руководитель — Киртаев Алексей Анатольевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420073, Татарстан респ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 159
  • Телефон: (843) 299-75-00
  • Email: abak@abak.ru
  • Сайт: www.abak.ru

Дата последнего обновления: 20.03.2019


Если вы нашли ошибку, напишите нам