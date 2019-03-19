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ООО ЦИТ Дельтаинком

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Общая информация

Компания «ЦИТ «Дельтаинком» разрабатывает программные продукты для обеспечения экономической безопасности предприятий с 2008 года.

Услуги и продукты:

  • система для проверки контрагентов «ДельтаБезопасность»;
  • тестирование на полиграфе;
  • лабораторная ИС «Химик-аналитик»;
  • система управления предприятием АИС ДельтаКорпорация;
  • генератор продаж;
  • защищенные сети;
  • разработка программного обеспечения;
  • компьютерный сервис (ИТ-аутсорсинг).

Руководитель — Шамсутдинов Артур Фаритович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420073, Татарстан респ, г. Казань, ул. Матросова, д. 4
  • Телефон: (843) 211-07-09
  • Email: office@deltaincom.ru
  • Сайт: www.deltaincom.ru

Дата последнего обновления: 19.03.2019


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