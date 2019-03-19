ООО ЦИТ Дельтаинком
Общая информация
Компания «ЦИТ «Дельтаинком» разрабатывает программные продукты для обеспечения экономической безопасности предприятий с 2008 года.
Услуги и продукты:
- система для проверки контрагентов «ДельтаБезопасность»;
- тестирование на полиграфе;
- лабораторная ИС «Химик-аналитик»;
- система управления предприятием АИС ДельтаКорпорация;
- генератор продаж;
- защищенные сети;
- разработка программного обеспечения;
- компьютерный сервис (ИТ-аутсорсинг).
Руководитель — Шамсутдинов Артур Фаритович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420073, Татарстан респ, г. Казань, ул. Матросова, д. 4
- Телефон: (843) 211-07-09
- Email: office@deltaincom.ru
- Сайт: www.deltaincom.ru
Дата последнего обновления: 19.03.2019