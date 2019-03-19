ООО ТИССКОМ

Общая информация

Компания «Транспортные интегрированные системы связи» (ООО «ТИССКОМ») основана в 2012 году. Основной миссией компании является обеспечение системной интеграции и комплексных решений в области систем профессиональной радиосвязи, промышленной автоматизации и телеметрии (АСУТП), в том числе SCADA.

Компания ведет проектирование, развертывание и эксплуатирование общественных и ведомственных сетей различных стандартов, таких как TETRA, GSM/DCS, CDMA/UMTS, LTE. Работает также с радиорелейными, волоконно-оптическими, беспроводными широкополосными транспортными сетями. Осуществляет проектирование и строительство капитальных объектов связи, включая антенно-мачтовые сооружения. Текущая деятельность сосредоточена на строительстве производственных мультисервисных сетей связи для нефте-газовых компаний и учреждений общественной безопасности.

Руководитель — Амиров Рушан Альбертович.

Дата последнего обновления: