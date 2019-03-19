ООО ТИССКОМ
Общая информация
Компания «Транспортные интегрированные системы связи» (ООО «ТИССКОМ») основана в 2012 году. Основной миссией компании является обеспечение системной интеграции и комплексных решений в области систем профессиональной радиосвязи, промышленной автоматизации и телеметрии (АСУТП), в том числе SCADA.
Компания ведет проектирование, развертывание и эксплуатирование общественных и ведомственных сетей различных стандартов, таких как TETRA, GSM/DCS, CDMA/UMTS, LTE. Работает также с радиорелейными, волоконно-оптическими, беспроводными широкополосными транспортными сетями. Осуществляет проектирование и строительство капитальных объектов связи, включая антенно-мачтовые сооружения. Текущая деятельность сосредоточена на строительстве производственных мультисервисных сетей связи для нефте-газовых компаний и учреждений общественной безопасности.
Руководитель — Амиров Рушан Альбертович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, Татарстан респ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 29Б офис 619
- Телефон: (843) 519-47-27
- Сайт: www.tisscom.ru
Дата последнего обновления: 19.03.2019