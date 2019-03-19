ООО МайТэк
Общая информация
Компания «МайТэк» специализируется на оптимизации и автоматизации внутренних бизнес-процессов средних и крупных предприятий на базе ECM-системы DIRECTUM.
Направления работы:
- бизнес-консалтинг в области постановки и оптимизации процессов документооборота и управления взаимодействием;
- поставка программного обеспечения и качественное исполнение проектов внедрения ECM-системы DIRECTUM;
- обучение на курсах пользователей и администраторов системы DIRECTUM на базе собственного учебно-консультационного центра;
- сервисная поддержка для оказания технической и методологической помощи заказчикам после завершения внедрения;
- разработка технических и бизнес-решений на базе системы управления контентом DIRECTUM.
Руководитель — Шакиров Руслан Дулкафилович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420000, Татарстан респ, г. Казань, ул. Салиха Батыева, д. 5
- Телефон: (843) 210-20-25
- Email: office@mtgroup-it.ru
- Сайт: www.mtgroup-it.ru
Дата последнего обновления: 19.03.2019