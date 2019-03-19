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​ООО МайТэк

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Общая информация

Компания «МайТэк» специализируется на оптимизации и автоматизации внутренних бизнес-процессов средних и крупных предприятий на базе ECM-системы DIRECTUM.

Направления работы:

  • бизнес-консалтинг в области постановки и оптимизации процессов документооборота и управления взаимодействием;
  • поставка программного обеспечения и качественное исполнение проектов внедрения ECM-системы DIRECTUM;
  • обучение на курсах пользователей и администраторов системы DIRECTUM на базе собственного учебно-консультационного центра;
  • сервисная поддержка для оказания технической и методологической помощи заказчикам после завершения внедрения;
  • разработка технических и бизнес-решений на базе системы управления контентом DIRECTUM.

Руководитель — Шакиров Руслан Дулкафилович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420000, Татарстан респ, г. Казань, ул. Салиха Батыева, д. 5
  • Телефон: (843) 210-20-25
  • Email: office@mtgroup-it.ru
  • Сайт: www.mtgroup-it.ru

Дата последнего обновления: 19.03.2019


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