ООО Армор
Общая информация
«Армор» — разработчик программного обеспечения для защиты баз данных.
Компания разработала программный комплекс DataArmor Database Firewall — решение проблем, связанных с информационной безопасностью. Благодаря применению специальных алгоритмов распознавания и нейтрализации угроз, DataArmor обеспечивает надежную проактивную защиту корпоративных баз данных как от внешних вторжений, так и от утечек по вине инсайдеров.
Руководитель — Чумарин Радик Рамисович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, Татарстан респ, г. Казань, ул. Петербургская, д. 50
- Телефон: (843) 227-40-15
- Email: sale@dataarmor.ru
- Сайт: www.dataarmor.ru
Дата последнего обновления: 19.03.2019