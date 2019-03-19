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ООО Армор

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Общая информация

«Армор» — разработчик программного обеспечения для защиты баз данных.

Компания разработала программный комплекс DataArmor Database Firewall — решение проблем, связанных с информационной безопасностью. Благодаря применению специальных алгоритмов распознавания и нейтрализации угроз, DataArmor обеспечивает надежную проактивную защиту корпоративных баз данных как от внешних вторжений, так и от утечек по вине инсайдеров.

Руководитель — Чумарин Радик Рамисович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, Татарстан респ, г. Казань, ул. Петербургская, д. 50
  • Телефон: (843) 227-40-15
  • Email: sale@dataarmor.ru
  • Сайт: www.dataarmor.ru

Дата последнего обновления: 19.03.2019


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