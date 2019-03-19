ООО Ваша безопасность
Общая информация
Компания «Ваша безопасность» реализует полный спектр услуг по обеспечению безопасности в крупных городах.
Основные направления деятельности:
- реализация проектов «Безопасный детский сад» и «Безопасная школа»;
- установка и обслуживание интеллектуальных систем безопасности в самых различных отраслях от промышленных объектов до частных территорий.
Руководитель — Золотова Ольга Евгеньевна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 421001, Татарстан респ, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 85 офис 9
- Телефон: (843) 212-20-21
- Email: office@vb-rf.ru
- Сайт: www.террору-нет.рф
Дата последнего обновления: 19.03.2019