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ООО Ваша безопасность

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Общая информация

Компания «Ваша безопасность» реализует полный спектр услуг по обеспечению безопасности в крупных городах.

Основные направления деятельности:

  • реализация проектов «Безопасный детский сад» и «Безопасная школа»;
  • установка и обслуживание интеллектуальных систем безопасности в самых различных отраслях от промышленных объектов до частных территорий.

Руководитель — Золотова Ольга Евгеньевна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 421001, Татарстан респ, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 85 офис 9
  • Телефон: (843) 212-20-21
  • Email: office@vb-rf.ru
  • Сайт: www.террору-нет.рф

Дата последнего обновления: 19.03.2019


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