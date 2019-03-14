ООО Фатум
Общая информация
Компания «Фатум» является поставщиком широкополосного беспроводного доступа в интернет.
Компания проектирует, создает и обслуживает беспроводные сети, строит системы межофисного обмена данными. Организовывает основную либо резервную связь для учреждений и структур разных сфер деятельности. Устанавливает телефонные аппараты (включая системные) с подключением по беспроводной сети, а также обеспечивает факсимильную связь.
Руководитель — Фукс Александр Михайлович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420141, Татарстан респ, г. Казань, ул. Кул Гали, д. 24 пом. 11
- Телефон: (843) 211-21-55
- Email: info@fatum.ru
- Сайт: www.fatum.ru
Дата последнего обновления: 14.03.2019