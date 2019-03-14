Список компаний

ООО Фатум

IT-компании

Общая информация

Компания «Фатум» является поставщиком широкополосного беспроводного доступа в интернет.

Компания проектирует, создает и обслуживает беспроводные сети, строит системы межофисного обмена данными. Организовывает основную либо резервную связь для учреждений и структур разных сфер деятельности. Устанавливает телефонные аппараты (включая системные) с подключением по беспроводной сети, а также обеспечивает факсимильную связь.

Руководитель — Фукс Александр Михайлович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420141, Татарстан респ, г. Казань, ул. Кул Гали, д. 24 пом. 11
  • Телефон: (843) 211-21-55
  • Email: info@fatum.ru
  • Сайт: www.fatum.ru

Дата последнего обновления: 14.03.2019


Если вы нашли ошибку, напишите нам