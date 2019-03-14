ООО Эттон
Общая информация
Компания «Эттон» разрабатывает системы автоматизации для корпоративного и государственного секторов.
Направления деятельности:
- создание отраслевых ИТ-решений;
- разработка и внедрение корпоративных систем управления (ERP, BI, CPM);
- ИТ-консалтинг;
- создание программно-аппаратных платформ;
- мобильные технологии, облачные вычисления и обработка больших данных.
Руководитель — Волков Евгений Александрович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, Татарстан респ, г. Казань, ул. Московская, д. 27 офис 507
- Телефон: (843) 221-72-46
- Email: info@etton.ru
- Сайт: www.etton.ru
Дата последнего обновления: 14.03.2019