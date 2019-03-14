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ООО Эттон

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Общая информация

Компания «Эттон» разрабатывает системы автоматизации для корпоративного и государственного секторов.

Направления деятельности:

  • создание отраслевых ИТ-решений;
  • разработка и внедрение корпоративных систем управления (ERP, BI, CPM);
  • ИТ-консалтинг;
  • создание программно-аппаратных платформ;
  • мобильные технологии, облачные вычисления и обработка больших данных.

Руководитель — Волков Евгений Александрович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, Татарстан респ, г. Казань, ул. Московская, д. 27 офис 507
  • Телефон: (843) 221-72-46
  • Email: info@etton.ru
  • Сайт: www.etton.ru

Дата последнего обновления: 14.03.2019


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