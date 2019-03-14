ООО Телеком-сервис
Общая информация
Компания «Телеком-сервис» успешно работает на рынке телекоммуникаций с 1998 года.
Направлениями работы компании является системная интеграция в следующих областях телекоммуникаций:
- радиосвязь;
- эфирное и спутниковое телевидение;
- телерадиовещание;
- слаботочные системы (СКС, телефония, видеонаблюдение, конференц-системы).
Руководитель — Степанов Сергей Владимирович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420066, Татарстан респ, г. Казань, ул. Солдатская, д. 8 пом. 18
- Телефон: (843) 277-60-70
- Email: office@telecomserv.ru
- Сайт: www.telecomserv.ru
Дата последнего обновления: 14.03.2019