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ООО Телеком-сервис

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Общая информация

Компания «Телеком-сервис» успешно работает на рынке телекоммуникаций с 1998 года.

Направлениями работы компании является системная интеграция в следующих областях телекоммуникаций:

  • радиосвязь;
  • эфирное и спутниковое телевидение;
  • телерадиовещание;
  • слаботочные системы (СКС, телефония, видеонаблюдение, конференц-системы).

Руководитель — Степанов Сергей Владимирович.


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420066, Татарстан респ, г. Казань, ул. Солдатская, д. 8 пом. 18
  • Телефон: (843) 277-60-70
  • Email: office@telecomserv.ru
  • Сайт: www.telecomserv.ru

Дата последнего обновления: 14.03.2019


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