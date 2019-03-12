​ООО Нэти

Общая информация

Группа компания Neti основана в 2011 году специалистами ERP и включает в себя несколько юридических лиц со своей специализацией. Основной профиль услуг – сопровождение и доработка систем 1С, Microsoft Dynamics Axapta и Битрикс. Новое направление – AI & Machine Learning.



Сейчас в команде группы Neti более 84 сотрудников из 64 городов России и более 400 заказчиков по всему миру (из России, США, Англии, Израиля, Германии, Голландии, Польши).

Руководитель — Халилов Олег Радилович.

Дата последнего обновления: