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​ООО Нэти

IT-компании

Общая информация

Группа компания Neti основана в 2011 году специалистами ERP и включает в себя несколько юридических лиц со своей специализацией. Основной профиль услуг – сопровождение и доработка систем 1С, Microsoft Dynamics Axapta и Битрикс. Новое направление – AI & Machine Learning.

Сейчас в команде группы Neti более 84 сотрудников из 64 городов России и более 400 заказчиков по всему миру (из России, США, Англии, Израиля, Германии, Голландии, Польши).

Руководитель — Халилов Олег Радилович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420029, Татарстан респ, г. Казань, ул. Сибирский Тракт, д. 34 корп. 5 офис 501
  • Телефон: (800) 700-15-02
  • Email: info@i-neti.ru
  • Сайт: www.i-neti.ru

Дата последнего обновления: 12.03.2019


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