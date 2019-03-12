ООО Нэти
Общая информация
Группа компания Neti основана в 2011 году специалистами ERP и включает в себя несколько юридических лиц со своей специализацией. Основной профиль услуг – сопровождение и доработка систем 1С, Microsoft Dynamics Axapta и Битрикс. Новое направление – AI & Machine Learning.
Сейчас в команде группы Neti более 84 сотрудников из 64 городов России и более 400 заказчиков по всему миру (из России, США, Англии, Израиля, Германии, Голландии, Польши).
Руководитель — Халилов Олег Радилович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420029, Татарстан респ, г. Казань, ул. Сибирский Тракт, д. 34 корп. 5 офис 501
- Телефон: (800) 700-15-02
- Email: info@i-neti.ru
- Сайт: www.i-neti.ru
Дата последнего обновления: 12.03.2019