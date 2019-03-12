ООО Гарант софт
Общая информация
Компания «Гарант софт» является генеральным партнером НПП «Гарант сервис» по реализации проекта Гарант в Республике Татарстан, основу которого составляет информационно-правовое обслуживание предприятий, организаций и граждан республики путем установки и сопровождения электронного периодического справочника «Система Гарант» для персональных компьютеров.
В 1992 году коллектив компании впервые в республике приступил к внедрению справочных правовых систем на предприятиях Казани и в других городах и районах региона.
В Республике Татарстан количество специалистов, работающих с Гарантом, превышает 20 тыс. В России уже свыше 700 тыс. специалистов — руководители, юристы, бухгалтеры — с помощью системы Гарант используют в своей работе достоверную, юридически обработанную и оперативно изменяемую информацию по законодательству.
Руководитель — Коршиков Евгений Юрьевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420097, Татарстан респ, г. Казань, ул. Зинина, д. 3
- Телефон: (843) 537-90-90
- Email: garant@garsoft.ru
- Сайт: www.garsoft.ru
Дата последнего обновления: 12.03.2019