​ООО Гарант софт

Общая информация

Компания «Гарант софт» является генеральным партнером НПП «Гарант сервис» по реализации проекта Гарант в Республике Татарстан, основу которого составляет информационно-правовое обслуживание предприятий, организаций и граждан республики путем установки и сопровождения электронного периодического справочника «Система Гарант» для персональных компьютеров.



В 1992 году коллектив компании впервые в республике приступил к внедрению справочных правовых систем на предприятиях Казани и в других городах и районах региона.

В Республике Татарстан количество специалистов, работающих с Гарантом, превышает 20 тыс. В России уже свыше 700 тыс. специалистов — руководители, юристы, бухгалтеры — с помощью системы Гарант используют в своей работе достоверную, юридически обработанную и оперативно изменяемую информацию по законодательству.

Руководитель — Коршиков Евгений Юрьевич.

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