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​ООО Промэкс-диагностика

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Общая информация

Компания «Промэкс-диагностика» основана в 2006 году, оказывает широкий комплекс услуг в области экспертизы, проектирования опасных производственных объектов.

«Промэкс-диагностика» работает на объектах:

  • магистральных трубопроводных систем, нефтяной и газовой промышленности;
  • химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности;
  • транспортирования опасных веществ;
  • газоснабжения (газораспределения);
  • на объектах, где используется оборудование, работающее под давлением более 0,07МПа или с температурой нагрева воды свыше 115°С.

Руководитель — Минеев Сергей Иванович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420073, г. Казань, ул. Толбухина, д. 11, офис №1
  • Телефон: (843) 203-63-03
  • Email: promex-kazan@mail.ru
  • Сайт: www.promex-kazan.ru

Дата последнего обновления: 12.03.2019


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