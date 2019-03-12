ООО Промэкс-диагностика
Общая информация
Компания «Промэкс-диагностика» основана в 2006 году, оказывает широкий комплекс услуг в области экспертизы, проектирования опасных производственных объектов.
«Промэкс-диагностика» работает на объектах:
- магистральных трубопроводных систем, нефтяной и газовой промышленности;
- химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности;
- транспортирования опасных веществ;
- газоснабжения (газораспределения);
- на объектах, где используется оборудование, работающее под давлением более 0,07МПа или с температурой нагрева воды свыше 115°С.
Руководитель — Минеев Сергей Иванович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420073, г. Казань, ул. Толбухина, д. 11, офис №1
- Телефон: (843) 203-63-03
- Email: promex-kazan@mail.ru
- Сайт: www.promex-kazan.ru
Дата последнего обновления: 12.03.2019