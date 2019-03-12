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ЗАО Телеком 21

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Общая информация

Компания ООО «Телекоммуникации 21 век» зарегистрирована в феврале 2009 года. В мае 2014 года Общество с ограниченной ответственностью реорганизовано в Закрытое акционерное общество — ЗАО «Телеком 21».

Провайдер «Телеком 21» использует беспроводную широкополосную радиосеть, работающую в диапазонах частот 2,4 ГГц по стандарту 802.11.

Услуги «Телеком 21»:

  • безлимитный интернет со скоростью от 10 Мбит/с до 100 Мбит/с на базе оптико-волоконной сети;
  • предоставление беспроводного доступа в интернет;
  • телефония, в том числе и SIP- телефония;
  • создание точек общественного беспроводного доступа, хот-спотов для учреждений и компаний;
  • проектирование и строительство сетей для поселков и небольших городов;
  • интерактивное телевидение;
  • организация систем видеонаблюдения для физических и юридических лиц;
  • объединение территориально распределенных компьютерных сетей и удаленных точек;
  • создание корпоративных сетей.

Районы обслуживания: Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск.

Поселки: Салмачи, Привольный, Вишневка, Алтан, Плодопитомник, Вознесение, Большие Клыки, Залесный, Ореховка, Восточный, Куюки.

Руководитель — Шайхутдинов Андрей Альбертович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, Татарстан респ, г. Казань, ул. Тази Гиззата, д. 6/31 помещение 20
  • Телефон: (843) 202-02-00
  • Email: info@t21v.ru
  • Сайт: www.t21v.ru

Дата последнего обновления: 12.03.2019


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