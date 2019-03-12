ЗАО Телеком 21
Общая информация
Компания ООО «Телекоммуникации 21 век» зарегистрирована в феврале 2009 года. В мае 2014 года Общество с ограниченной ответственностью реорганизовано в Закрытое акционерное общество — ЗАО «Телеком 21».
Провайдер «Телеком 21» использует беспроводную широкополосную радиосеть, работающую в диапазонах частот 2,4 ГГц по стандарту 802.11.
Услуги «Телеком 21»:
- безлимитный интернет со скоростью от 10 Мбит/с до 100 Мбит/с на базе оптико-волоконной сети;
- предоставление беспроводного доступа в интернет;
- телефония, в том числе и SIP- телефония;
- создание точек общественного беспроводного доступа, хот-спотов для учреждений и компаний;
- проектирование и строительство сетей для поселков и небольших городов;
- интерактивное телевидение;
- организация систем видеонаблюдения для физических и юридических лиц;
- объединение территориально распределенных компьютерных сетей и удаленных точек;
- создание корпоративных сетей.
Районы обслуживания: Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск.
Поселки: Салмачи, Привольный, Вишневка, Алтан, Плодопитомник, Вознесение, Большие Клыки, Залесный, Ореховка, Восточный, Куюки.
Руководитель — Шайхутдинов Андрей Альбертович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, Татарстан респ, г. Казань, ул. Тази Гиззата, д. 6/31 помещение 20
- Телефон: (843) 202-02-00
- Email: info@t21v.ru
- Сайт: www.t21v.ru
Дата последнего обновления: 12.03.2019