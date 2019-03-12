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ООО Центр

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Общая информация

Компания «Центр» основана в 1998 году в Казани. Работает на российском рынке в качестве системного интегратора, реализуя крупные технологически законченные проекты. Специалисты компании разрабатывают информационные системы для промышленных и добывающих предприятий, организаций финансовой, производственной, торговой сферы, государственных органов власти и управления.

Перечень компонентов информационных систем, реализуемых специалистами «Центр»:

  • слаботочные сети (СКС, ПОС, видеонаблюдение, проводное радиовещание, кабельное и эфирное телевидение);
  • сети электропитания (ВРУ, распред. шкафы, линейная часть, освещение, ИБП, ДГУ, силовое электропитание);
  • оптоволоконные линии связи (прокладка, сварка, склейка, тестирование);
  • корпоративные сети передачи данных;
  • активное оборудование ЛВС и КСПД;
  • УПАТС;
  • системы АСУ ТП любой сложности под «ключ»;
  • прикладные программные системы.

Руководитель — Хуснутдинов Айдар Шайхелисламович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, Татарстан респ, г. Казань, ул. Достоевского, д. 8 офис 28
  • Телефон: (843) 210-04-80
  • Email: info@cg.ru
  • Сайт: www.cg.ru

Дата последнего обновления: 12.03.2019


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