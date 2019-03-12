ООО Центр
Общая информация
Компания «Центр» основана в 1998 году в Казани. Работает на российском рынке в качестве системного интегратора, реализуя крупные технологически законченные проекты. Специалисты компании разрабатывают информационные системы для промышленных и добывающих предприятий, организаций финансовой, производственной, торговой сферы, государственных органов власти и управления.
Перечень компонентов информационных систем, реализуемых специалистами «Центр»:
- слаботочные сети (СКС, ПОС, видеонаблюдение, проводное радиовещание, кабельное и эфирное телевидение);
- сети электропитания (ВРУ, распред. шкафы, линейная часть, освещение, ИБП, ДГУ, силовое электропитание);
- оптоволоконные линии связи (прокладка, сварка, склейка, тестирование);
- корпоративные сети передачи данных;
- активное оборудование ЛВС и КСПД;
- УПАТС;
- системы АСУ ТП любой сложности под «ключ»;
- прикладные программные системы.
Руководитель — Хуснутдинов Айдар Шайхелисламович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, Татарстан респ, г. Казань, ул. Достоевского, д. 8 офис 28
- Телефон: (843) 210-04-80
- Email: info@cg.ru
- Сайт: www.cg.ru
Дата последнего обновления: 12.03.2019