ООО Ай-новус
Общая информация
Компания «Ай-новус» реализует комплексные ИТ-проекты для региональных и федеральных заказчиков, создает и развивает программное обеспечение собственной разработки, осуществляет внедрение ИТ-решений под индивидуальные требования заказчика.
Руководитель — Валов Максим Олегович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, Татарстан респ, г. Казань, ул. Сеченова, д. 19
- Телефон: (843) 212-20-50
- Email: manager@i-novus.ru
- Сайт: www.i-novus.ru
Дата последнего обновления: 11.03.2019