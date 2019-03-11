Список компаний

​ООО Ай-новус

IT-компании

Общая информация

Компания «Ай-новус» реализует комплексные ИТ-проекты для региональных и федеральных заказчиков, создает и развивает программное обеспечение собственной разработки, осуществляет внедрение ИТ-решений под индивидуальные требования заказчика.

Руководитель — Валов Максим Олегович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420061, Татарстан респ, г. Казань, ул. Сеченова, д. 19
  • Телефон: (843) 212-20-50
  • Email: manager@i-novus.ru
  • Сайт: www.i-novus.ru

Дата последнего обновления: 11.03.2019


Если вы нашли ошибку, напишите нам