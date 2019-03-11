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​ЗАО Такснет

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Общая информация

«Такснет» — разработчик систем электронного документооборота и электронной отчетности с 2001 года.

Компания работает по следующим направлениям:

  • электронная подпись;
  • электронная отчетность;
  • электронный документооборот;
  • электронные торги;
  • интернет-магазин «Мирусофт».

Руководитель — Гайфуллин Марат Муллаахметович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, Татарстан респ, г. Казань, ул. Каюма Насыри, д. 28
  • Телефон: (800) 333-80-89
  • Email: office@taxnet.ru
  • Сайт: www.taxnet.ru

Дата последнего обновления: 11.03.2019


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