ЗАО Такснет
Общая информация
«Такснет» — разработчик систем электронного документооборота и электронной отчетности с 2001 года.
Компания работает по следующим направлениям:
- электронная подпись;
- электронная отчетность;
- электронный документооборот;
- электронные торги;
- интернет-магазин «Мирусофт».
Руководитель — Гайфуллин Марат Муллаахметович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, Татарстан респ, г. Казань, ул. Каюма Насыри, д. 28
- Телефон: (800) 333-80-89
- Email: office@taxnet.ru
- Сайт: www.taxnet.ru
Дата последнего обновления: 11.03.2019