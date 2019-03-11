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ООО Новые облачные технологии

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Общая информация

Компания «Новые облачные технологии» разрабатывает платформу для организации облачного сервиса хранения и совместного редактирования документов МойОфис с весны 2013 г.

Продукты МойОфис созданы для эффективного решения любых бизнес задач: от ведения корпоративной почты до создания полноценной рабочей среды, обеспечивающей каждого сотрудника организации полным набором интегрированных приложений, увеличивающих эффективность труда и внутренних коммуникаций.

Офисы компании находятся в Иннополисе, Москве, Санкт-Петербурге.

Руководитель в Иннополисе — Комиссаров Дмитрий Владимирович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Адрес: 420500, Татарстан респ, Верхнеуслонский район, г. Иннополис, ул. Университетская, д. 7
  • Телефон: (843) 288-88-78
  • Сайт: www.ncloudtech.ru

Дата последнего обновления: 11.03.2019


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