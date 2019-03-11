ООО Новые облачные технологии
Общая информация
Компания «Новые облачные технологии» разрабатывает платформу для организации облачного сервиса хранения и совместного редактирования документов МойОфис с весны 2013 г.
Продукты МойОфис созданы для эффективного решения любых бизнес задач: от ведения корпоративной почты до создания полноценной рабочей среды, обеспечивающей каждого сотрудника организации полным набором интегрированных приложений, увеличивающих эффективность труда и внутренних коммуникаций.
Офисы компании находятся в Иннополисе, Москве, Санкт-Петербурге.
Руководитель в Иннополисе — Комиссаров Дмитрий Владимирович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Адрес: 420500, Татарстан респ, Верхнеуслонский район, г. Иннополис, ул. Университетская, д. 7
- Телефон: (843) 288-88-78
- Сайт: www.ncloudtech.ru
Дата последнего обновления: 11.03.2019