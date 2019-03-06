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​ООО Инфоматика

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Общая информация

Компания «Инфоматика» является разработчиком программно-аппаратных комплексов и интерактивных систем различного назначения:

  • информационных и платежных терминалов, интерактивного оборудования;
  • программно-аппаратных комплексов и билетно-пропускных систем для автоматизации спортивных и культурно-развлекательных объектов.

ИТ-решения компании находят свое применение в сфере государственных и банковских услуг, учреждениях образования, объектах спортивной и культурно-развлекательной инфраструктуры.

Руководитель — Тартаковский Давид Аркадьевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420074, Татарстан респ, г. Казань, ул. Петербургская, д. 52
  • Телефон: (843) 511-22-33
  • Email: office@infomatika.ru
  • Сайт: www.infomatika.ru

Дата последнего обновления: 06.03.2019


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