ООО Инфоматика
Общая информация
Компания «Инфоматика» является разработчиком программно-аппаратных комплексов и интерактивных систем различного назначения:
- информационных и платежных терминалов, интерактивного оборудования;
- программно-аппаратных комплексов и билетно-пропускных систем для автоматизации спортивных и культурно-развлекательных объектов.
ИТ-решения компании находят свое применение в сфере государственных и банковских услуг, учреждениях образования, объектах спортивной и культурно-развлекательной инфраструктуры.
Руководитель — Тартаковский Давид Аркадьевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420074, Татарстан респ, г. Казань, ул. Петербургская, д. 52
- Телефон: (843) 511-22-33
- Email: office@infomatika.ru
- Сайт: www.infomatika.ru
Дата последнего обновления: 06.03.2019