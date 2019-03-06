ООО Сканер
Общая информация
Компания «Сканер» создана в 1992 году на базе коллектива специалистов по ЭВМ, телекоммуникациям и сетям Казанского завода электронно-вычислительных машин. Основное направление деятельности — создание комплексных технических решений в области информационных технологий.
Компания «Сканер» специализируется на предоставлении следующих услуг:
- решения в области сетей и телекоммуникаций;
- комплексные интернет решения;
- приложения для мобильных устройств;
- сервисные платформы для NFC-терминалов;
- SMS-сервисы;
- программная интеграция;
- автоматизация процессов управления предприятием;
- ИТ-консалтинг.
Руководитель — Колпаков Валерий Иванович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420032, Татарстан респ, г. Казань, ул. Гладилова, д. 40
- Телефон: (843) 555-11-92
- Email: inf@sck.ru
- Сайт: www.sck.ru
Дата последнего обновления: 06.03.2019