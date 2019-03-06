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​ООО Сканер

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Общая информация

Компания «Сканер» создана в 1992 году на базе коллектива специалистов по ЭВМ, телекоммуникациям и сетям Казанского завода электронно-вычислительных машин. Основное направление деятельности — создание комплексных технических решений в области информационных технологий.

Компания «Сканер» специализируется на предоставлении следующих услуг:

  • решения в области сетей и телекоммуникаций;
  • комплексные интернет решения;
  • приложения для мобильных устройств;
  • сервисные платформы для NFC-терминалов;
  • SMS-сервисы;
  • программная интеграция;
  • автоматизация процессов управления предприятием;
  • ИТ-консалтинг.

Руководитель — Колпаков Валерий Иванович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420032, Татарстан респ, г. Казань, ул. Гладилова, д. 40
  • Телефон: (843) 555-11-92
  • Email: inf@sck.ru
  • Сайт: www.sck.ru

Дата последнего обновления: 06.03.2019


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