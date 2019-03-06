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ООО Связьэнерго

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Общая информация

«Связьэнерго» — оператор связи и интернет-провайдер, предоставляющий телекоммуникационные услуги на территории Республики Татарстан.

Направления деятельности:

  • телефония;
  • интернет;
  • каналы связи;
  • монтажные работы;
  • видеоконференцсвязь;
  • видеостены;
  • системная интеграция.

Руководитель — Клюев Евгений Витальевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420036, Татарстан респ, г. Казань, ул. Восход, д. 45А
  • Телефон: (843) 572-0-572
  • Email: office@se116.ru
  • Сайт: www.svyazenergo.ru

Дата последнего обновления: 06.03.2019


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