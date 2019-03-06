ООО Связьэнерго
Общая информация
«Связьэнерго» — оператор связи и интернет-провайдер, предоставляющий телекоммуникационные услуги на территории Республики Татарстан.
Направления деятельности:
- телефония;
- интернет;
- каналы связи;
- монтажные работы;
- видеоконференцсвязь;
- видеостены;
- системная интеграция.
Руководитель — Клюев Евгений Витальевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420036, Татарстан респ, г. Казань, ул. Восход, д. 45А
- Телефон: (843) 572-0-572
- Email: office@se116.ru
- Сайт: www.svyazenergo.ru
Дата последнего обновления: 06.03.2019