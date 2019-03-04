АО Ситроникс телеком солюшнс

Общая информация

АО «Ситроникс телеком солюшнс» — компания, занимающаяся разработкой различного программного обеспечения, в том числе биллинговой системы FORIS — систем для ведущих российских операторов, таких как МТС, МГТС, Skylink, Comstar.

С 2007 года компания сменила название с «Медиател» на «Ситроникс телеком солюшнс».

В сентябре 2012 года компания «Ситроникс телеком солюшнс» («Ситроникс телекоммуникационные решения») вошла в состав «Энвижн груп» в результате интеграции активов группы ОАО «РТИ» и ЗАО «Энвижн груп» в области информационных и коммуникационных технологий.

Председатель совета директоров — Алексей Борисович Катков.

Члены совета директоров — Павел Владиславович Кузнецов, Анатолий Геннадьевич Панарин, Андрей Эдуардович Ушацкий, Анна Арсеновна Шакирова.

Руководитель в Иннополисе — Хомченко Дмитрий Александрович.

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