АО Ситроникс телеком солюшнс
Общая информация
АО «Ситроникс телеком солюшнс» — компания, занимающаяся разработкой различного программного обеспечения, в том числе биллинговой системы FORIS — систем для ведущих российских операторов, таких как МТС, МГТС, Skylink, Comstar.
С 2007 года компания сменила название с «Медиател» на «Ситроникс телеком солюшнс».
В сентябре 2012 года компания «Ситроникс телеком солюшнс» («Ситроникс телекоммуникационные решения») вошла в состав «Энвижн груп» в результате интеграции активов группы ОАО «РТИ» и ЗАО «Энвижн груп» в области информационных и коммуникационных технологий.
Председатель совета директоров — Алексей Борисович Катков.
Члены совета директоров — Павел Владиславович Кузнецов, Анатолий Геннадьевич Панарин, Андрей Эдуардович Ушацкий, Анна Арсеновна Шакирова.
Руководитель в Иннополисе — Хомченко Дмитрий Александрович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Адрес: 420500, Татарстан респ, Верхнеуслонский район, г. Иннополис, ул. Университетская, д. 7 пом. 402, этаж 4
- Телефон: (916) 761-85-50
- Email: info@sitronics.com
- Сайт: www.sitronics.com
Дата последнего обновления: 04.03.2019