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АО Ситроникс телеком солюшнс

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Общая информация

АО «Ситроникс телеком солюшнс» — компания, занимающаяся разработкой различного программного обеспечения, в том числе биллинговой системы FORIS — систем для ведущих российских операторов, таких как МТС, МГТС, Skylink, Comstar.

С 2007 года компания сменила название с «Медиател» на «Ситроникс телеком солюшнс».

В сентябре 2012 года компания «Ситроникс телеком солюшнс» («Ситроникс телекоммуникационные решения») вошла в состав «Энвижн груп» в результате интеграции активов группы ОАО «РТИ» и ЗАО «Энвижн груп» в области информационных и коммуникационных технологий.

Председатель совета директоров — Алексей Борисович Катков.

Члены совета директоров — Павел Владиславович Кузнецов, Анатолий Геннадьевич Панарин, Андрей Эдуардович Ушацкий, Анна Арсеновна Шакирова.

Руководитель в Иннополисе — Хомченко Дмитрий Александрович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Адрес: 420500, Татарстан респ, Верхнеуслонский район, г. Иннополис, ул. Университетская, д. 7 пом. 402, этаж 4
  • Телефон: (916) 761-85-50
  • Email: info@sitronics.com
  • Сайт: www.sitronics.com

Дата последнего обновления: 04.03.2019


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