ООО НПО ВС
Общая информация
«Научно-производственное объединение вычислительных систем» (ООО «НПО ВС») — российский разработчик и поставщик продуктов и комплексных решений в области информационных технологий.
«НПО ВС» является самостоятельным юридическим лицом, не имеющим иностранных инвестиций, располагает собственными площадями, необходимым производственным потенциалом, аттестованными автоматизированными системами для выполнения разработок, носящих конфиденциальный характер.
Деятельность «НПО ВС» направлена на решение задач, которые стоят перед любым развивающимся бизнесом. Спектр услуг, решений и сервисов компании способен удовлетворить запросы различных категорий заказчиков: крупных корпораций, компаний малого и среднего бизнеса, а также частных пользователей.
Руководитель — Кульмяков Игорь Викторович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420088, Татарстан респ, г. Казань, ул. Журналистов, д. 30 офис 2
- Телефон: (843) 279-57-58
- Сайт: www.npo-vs.ru
Дата последнего обновления: 04.03.2019