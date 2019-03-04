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​ООО Параллакс

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Общая информация

Компания «Параллакс» основанная в 2000 году, является системным интегратором.

Компания проектирует, внедряет и ведет сервисное обслуживание разнообразных информационно-технических систем: комплексных систем безопасности, защиты информации, связи, автоматизации, бесперебойного электроснабжения и др.

Руководитель — Сасюк Вячеслав Васильевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420132, Татарстан респ, г. Казань, ул. Адоратского, д. 29В
  • Телефон: (843) 520-10-15
  • Email: reception@parallax.ru
  • Сайт: www.parallax.ru

Дата последнего обновления: 04.03.2019


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