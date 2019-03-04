ООО Параллакс
Общая информация
Компания «Параллакс» основанная в 2000 году, является системным интегратором.
Компания проектирует, внедряет и ведет сервисное обслуживание разнообразных информационно-технических систем: комплексных систем безопасности, защиты информации, связи, автоматизации, бесперебойного электроснабжения и др.
Руководитель — Сасюк Вячеслав Васильевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420132, Татарстан респ, г. Казань, ул. Адоратского, д. 29В
- Телефон: (843) 520-10-15
- Email: reception@parallax.ru
- Сайт: www.parallax.ru
Дата последнего обновления: 04.03.2019