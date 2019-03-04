ООО РТ-ИНФОРМ
Общая информация
«РТ-ИНФОРМ» — инфраструктурное, 100% дочернее Общество Госкорпорации «Ростех».
Компания специализируется на оказании услуг в области информационных технологий и информационной безопасности для ведущих отечественных госкомпаний, промышленных предприятий России и коммерческих организаций.
Офисы компании представлены в Москве, Казани и Иннополисе.
Направления работы:
- внедрение централизованных информационных систем;
- разработка технических стандартов и политик;
- предоставление ИТ-сервисов на базе ЦОД;
- построение сетевой и серверной инфраструктур;
- развитие информационной безопасности;
- поставки аппаратного и программного обеспечения.
Руководитель — Бедиров Азиз Тофикович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Адрес: 420500, Татарстан респ, Верхнеуслонский район, г. Иннополис, ул. Спортивная, д. 101 пом. 1000
- Телефон: (495) 287-25-00
- Email: info@rtinform.ru
- Сайт: www.rtinform.ru
Дата последнего обновления: 04.03.2019