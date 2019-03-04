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ООО РТ-ИНФОРМ

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Общая информация

«РТ-ИНФОРМ» — инфраструктурное, 100% дочернее Общество Госкорпорации «Ростех».

Компания специализируется на оказании услуг в области информационных технологий и информационной безопасности для ведущих отечественных госкомпаний, промышленных предприятий России и коммерческих организаций.

Офисы компании представлены в Москве, Казани и Иннополисе.

Направления работы:

  • внедрение централизованных информационных систем;
  • разработка технических стандартов и политик;
  • предоставление ИТ-сервисов на базе ЦОД;
  • построение сетевой и серверной инфраструктур;
  • развитие информационной безопасности;
  • поставки аппаратного и программного обеспечения.

Руководитель — Бедиров Азиз Тофикович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Адрес: 420500, Татарстан респ, Верхнеуслонский район, г. Иннополис, ул. Спортивная, д. 101 пом. 1000
  • Телефон: (495) 287-25-00
  • Email: info@rtinform.ru
  • Сайт: www.rtinform.ru

Дата последнего обновления: 04.03.2019


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