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ООО Экспресс туризм

Туризм

Общая информация

Туристическое агентство «Экспресс туризм» подбирает наиболее выгодные и интересные туры в любую точку мира от надежных туроператоров.

Компания предлагает все виды туризма по доступным ценам: отдых в России и отдых за рубежом, пляжные туры, экскурсионные туры, горнолыжные туры, автобусные туры, морские и речные круизы, свадьбы за границей, шоп-туры, VIP-отдых, корпоративное обслуживание, санатории, курорты, а так же горящие туры с вылетом из Казани и Москвы.

Руководитель — Загайнова Эндже Фяргатовна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420005, Татарстан респ, г. Казань, ул. Отарская 4-Я, д. 14
  • Телефон: (843) 204-34-34
  • Email: express-tourism@mail.ru
  • Сайт: www.express-tourism.ru

Дата последнего обновления: 22.02.2019


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