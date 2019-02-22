ООО Экспресс туризм

Общая информация

Туристическое агентство «Экспресс туризм» подбирает наиболее выгодные и интересные туры в любую точку мира от надежных туроператоров.

Компания предлагает все виды туризма по доступным ценам: отдых в России и отдых за рубежом, пляжные туры, экскурсионные туры, горнолыжные туры, автобусные туры, морские и речные круизы, свадьбы за границей, шоп-туры, VIP-отдых, корпоративное обслуживание, санатории, курорты, а так же горящие туры с вылетом из Казани и Москвы.

Руководитель — Загайнова Эндже Фяргатовна.

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