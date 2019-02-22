ООО Экспресс туризм
Общая информация
Туристическое агентство «Экспресс туризм» подбирает наиболее выгодные и интересные туры в любую точку мира от надежных туроператоров.
Компания предлагает все виды туризма по доступным ценам: отдых в России и отдых за рубежом, пляжные туры, экскурсионные туры, горнолыжные туры, автобусные туры, морские и речные круизы, свадьбы за границей, шоп-туры, VIP-отдых, корпоративное обслуживание, санатории, курорты, а так же горящие туры с вылетом из Казани и Москвы.
Руководитель — Загайнова Эндже Фяргатовна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420005, Татарстан респ, г. Казань, ул. Отарская 4-Я, д. 14
- Телефон: (843) 204-34-34
- Email: express-tourism@mail.ru
- Сайт: www.express-tourism.ru
Дата последнего обновления: 22.02.2019