ООО Счастливое путешествие
Общая информация
Туристическая компания «Счастливое путешествие» предлагает широкий спектр услуг:
- туры по России;
- туры за границу;
- туры 18+;
- шоп-туры;
- комбинированные туры;
- туры выходного дня;
- экскурсионные туры;
- автобусные туры;
- горнолыжные туры;
- круизы;
- свадебные туры;
- бронирование гостиниц;
- санатории;
- детские лагеря;
- корпоративное обслуживание;
- авиабилеты;
- оформление виз;
- горящие туры.
Руководитель — Хайрутдинова Рамзия Ильдусовна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, Татарстан респ, г. Казань, ул. Кави Наджми, д. 8А офис 32
- Телефон: (843) 253-63-37
- Сайт: www.travel-happy.ru
Дата последнего обновления: 22.02.2019