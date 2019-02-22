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​ООО Счастливое путешествие

Туризм

Общая информация

Туристическая компания «Счастливое путешествие» предлагает широкий спектр услуг:

  • туры по России;
  • туры за границу;
  • туры 18+;
  • шоп-туры;
  • комбинированные туры;
  • туры выходного дня;
  • экскурсионные туры;
  • автобусные туры;
  • горнолыжные туры;
  • круизы;
  • свадебные туры;
  • бронирование гостиниц;
  • санатории;
  • детские лагеря;
  • корпоративное обслуживание;
  • авиабилеты;
  • оформление виз;
  • горящие туры.

Руководитель — Хайрутдинова Рамзия Ильдусовна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, Татарстан респ, г. Казань, ул. Кави Наджми, д. 8А офис 32
  • Телефон: (843) 253-63-37
  • Сайт: www.travel-happy.ru

Дата последнего обновления: 22.02.2019


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