ООО Никс трэвел групп
Общая информация
Турфирма «Никс трэвел групп» предлагает широкий выбор услуг в сфере туризма и отдыха.
Направления деятельности компании разнообразные: отдых на пляжах мира, поездки на культурные или спортивные мероприятия, экскурсионные и образовательные программы, свадебные и горнолыжные туры, отдых на озерах и термальных источниках, индивидуальные и комбинированные туры, детский отдых.
Также возможно самостоятельно подобрать и забронировать тур через систему подбор тура на сайте компании.
Руководитель — Чмир Татьяна Витальевна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420124, Татарстан респ, г. Казань, проспект Ямашева, д. 37 офис 401
- Телефон: (843) 226-35-85
- Email: nikstg@mail.ru
- Сайт: www.niks-tg.ru
Дата последнего обновления: 21.02.2019