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ООО Никс трэвел групп

Туризм

Общая информация

Турфирма «Никс трэвел групп» предлагает широкий выбор услуг в сфере туризма и отдыха.

Направления деятельности компании разнообразные: отдых на пляжах мира, поездки на культурные или спортивные мероприятия, экскурсионные и образовательные программы, свадебные и горнолыжные туры, отдых на озерах и термальных источниках, индивидуальные и комбинированные туры, детский отдых.

Также возможно самостоятельно подобрать и забронировать тур через систему подбор тура на сайте компании.

Руководитель — Чмир Татьяна Витальевна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420124, Татарстан респ, г. Казань, проспект Ямашева, д. 37 офис 401
  • Телефон: (843) 226-35-85
  • Email: nikstg@mail.ru
  • Сайт: www.niks-tg.ru

Дата последнего обновления: 21.02.2019


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