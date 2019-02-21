ООО Никс трэвел групп

Общая информация

Турфирма «Никс трэвел групп» предлагает широкий выбор услуг в сфере туризма и отдыха.

Направления деятельности компании разнообразные: отдых на пляжах мира, поездки на культурные или спортивные мероприятия, экскурсионные и образовательные программы, свадебные и горнолыжные туры, отдых на озерах и термальных источниках, индивидуальные и комбинированные туры, детский отдых.

Также возможно самостоятельно подобрать и забронировать тур через систему подбор тура на сайте компании.

Руководитель — Чмир Татьяна Витальевна.

Дата последнего обновления: