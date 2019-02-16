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​ООО Желтый страус

Туризм

Общая информация

Агентство «Желтый страус» работает на рынке более 5 лет и предлагает следующие виды услуг:

  • пляжный отдых за рубежом и в России;
  • экскурсионные туры за рубежом и по России;
  • круизы по Средиземноморью и отдых на теплоходах по Волге;
  • отдых в санаториях Татарстана и России;
  • специальные тарифы для раннего бронирования, эконом-туры, особые предложения;
  • самые комфортные и эксклюзивные отели;
  • разнообразные варианты размещения.

В ассортименте компании представлены такие направления, как Австрия, Андорра, Болгария, Бразилия, Греция, Доминикана, Египет, Испания, Италия, Китай, Куба, Мальдивы, Мексика, ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланка, Чехия, Черногория, Хорватия, Кипр, Индия, Вьетнам, Индонезия, Китай, Франция, Германия, Португалия, Израиль.

Руководитель — Саетгараева Галина Евгеньевна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420126, Татарстан респ, г. Казань, ул. Адоратского, д. 19 кв. 135
  • Телефон: (843) 272-77-99
  • Email: straus-69@mail.ru
  • Сайт: www.straus69.ru

Дата последнего обновления: 16.02.2019


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