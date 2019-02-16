ООО Желтый страус
Общая информация
Агентство «Желтый страус» работает на рынке более 5 лет и предлагает следующие виды услуг:
- пляжный отдых за рубежом и в России;
- экскурсионные туры за рубежом и по России;
- круизы по Средиземноморью и отдых на теплоходах по Волге;
- отдых в санаториях Татарстана и России;
- специальные тарифы для раннего бронирования, эконом-туры, особые предложения;
- самые комфортные и эксклюзивные отели;
- разнообразные варианты размещения.
В ассортименте компании представлены такие направления, как Австрия, Андорра, Болгария, Бразилия, Греция, Доминикана, Египет, Испания, Италия, Китай, Куба, Мальдивы, Мексика, ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланка, Чехия, Черногория, Хорватия, Кипр, Индия, Вьетнам, Индонезия, Китай, Франция, Германия, Португалия, Израиль.
Руководитель — Саетгараева Галина Евгеньевна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420126, Татарстан респ, г. Казань, ул. Адоратского, д. 19 кв. 135
- Телефон: (843) 272-77-99
- Email: straus-69@mail.ru
- Сайт: www.straus69.ru
Дата последнего обновления: 16.02.2019