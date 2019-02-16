​ООО Веселый глобус

Общая информация

Компания «Веселый глобус» была образована в 2007 году.



В сферу деятельности входят популярный пляжный отдых за рубежом, на российском море, а также в экзотических странах, экскурсионные путешествия по всему миру, активный отдых, отдых на горнолыжных курортах, лечебно-оздоровительный отдых, морские круизы, событийный туризм и другие виды туризма.

Компания реализует как групповые, так и индивидуальные туры российских и зарубежных туроператоров, постоянно расширяя географию предложений. Кроме готовых турпакетов компания предоставляет услуги по продаже авиа и железнодорожных билетов на все направления, бронирует отели по всему миру.

Руководитель — Ковальчук Надежда Ивановна.

Дата последнего обновления: