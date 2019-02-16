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​ООО Веселый глобус

Туризм

Общая информация

Компания «Веселый глобус» была образована в 2007 году.

В сферу деятельности входят популярный пляжный отдых за рубежом, на российском море, а также в экзотических странах, экскурсионные путешествия по всему миру, активный отдых, отдых на горнолыжных курортах, лечебно-оздоровительный отдых, морские круизы, событийный туризм и другие виды туризма.

Компания реализует как групповые, так и индивидуальные туры российских и зарубежных туроператоров, постоянно расширяя географию предложений. Кроме готовых турпакетов компания предоставляет услуги по продаже авиа и железнодорожных билетов на все направления, бронирует отели по всему миру.

Руководитель — Ковальчук Надежда Ивановна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420097, Татарстан респ, г. Казань, ул. Калинина, д. 1
  • Телефон: (843) 238-48-02
  • Email: v-globus@inbox.ru
  • Сайт: www.vglobus.ucoz.ru

Дата последнего обновления: 16.02.2019


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