ООО Веселый глобус
Общая информация
Компания «Веселый глобус» была образована в 2007 году.
В сферу деятельности входят популярный пляжный отдых за рубежом, на российском море, а также в экзотических странах, экскурсионные путешествия по всему миру, активный отдых, отдых на горнолыжных курортах, лечебно-оздоровительный отдых, морские круизы, событийный туризм и другие виды туризма.
Компания реализует как групповые, так и индивидуальные туры российских и зарубежных туроператоров, постоянно расширяя географию предложений. Кроме готовых турпакетов компания предоставляет услуги по продаже авиа и железнодорожных билетов на все направления, бронирует отели по всему миру.
Руководитель — Ковальчук Надежда Ивановна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420097, Татарстан респ, г. Казань, ул. Калинина, д. 1
- Телефон: (843) 238-48-02
- Email: v-globus@inbox.ru
- Сайт: www.vglobus.ucoz.ru
Дата последнего обновления: 16.02.2019