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ООО Фаворит тур

Туризм

Общая информация

Турагентство «Фаворит тур» работает на рынке с 2010 года. Компания занимается туристским обслуживанием частных и корпоративных клиентов. Агентство позиционирует себя как «профессиональное независимое туристическое агентство».

Руководитель — Халитова Марьям Эмирдяновна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420140, Татарстан респ, г. Казань, ул. Связная, д. 12
  • Телефон: (843) 238-68-08
  • Email: f_tour@bk.ru
  • Сайт: www.favoritkzn.ru

Дата последнего обновления: 16.02.2019


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