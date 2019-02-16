ООО Фаворит тур
Общая информация
Турагентство «Фаворит тур» работает на рынке с 2010 года. Компания занимается туристским обслуживанием частных и корпоративных клиентов. Агентство позиционирует себя как «профессиональное независимое туристическое агентство».
Руководитель — Халитова Марьям Эмирдяновна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420140, Татарстан респ, г. Казань, ул. Связная, д. 12
- Телефон: (843) 238-68-08
- Email: f_tour@bk.ru
- Сайт: www.favoritkzn.ru
Дата последнего обновления: 16.02.2019