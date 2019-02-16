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ООО Весь мир

Туризм

Общая информация

Туристическое агентство «Весь мир» основано 21 апреля 2010 года в Казани.

В компании работают менеджеры с высшим специальным образованием, имеющие многолетний опыт работы в области туризма, что позволяет правильно подобрать тур для каждого.

Руководитель — Вахитова Гюзелия Салахетдиновна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Ул. Спартаковская, д. 2, оф. 35
  • Телефон: (843) 296-93-70
  • Email: allworld-tour@mail.ru
  • Сайт: www.vesmirkazan.ru

Дата последнего обновления: 16.02.2019


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