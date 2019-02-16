ООО Весь мир
Общая информация
Туристическое агентство «Весь мир» основано 21 апреля 2010 года в Казани.
В компании работают менеджеры с высшим специальным образованием, имеющие многолетний опыт работы в области туризма, что позволяет правильно подобрать тур для каждого.
Руководитель — Вахитова Гюзелия Салахетдиновна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Ул. Спартаковская, д. 2, оф. 35
- Телефон: (843) 296-93-70
- Email: allworld-tour@mail.ru
- Сайт: www.vesmirkazan.ru
Дата последнего обновления: 16.02.2019