ООО Роял-трэвел

Общая информация

Туристическая компания «Роял-трэвел» позволяет самостоятельно подобрать и купить тур, воспользовавшись системой поиска по общей базе туроператоров.

Среди предложений «Роял-Трэвел» – пляжные туры по популярным направлениям, познавательные туры для всей семьи по Европе, фешенебельные круизы и эксклюзивные экспедиции по неизведанным местам. Также компания может предложить разнообразные автобусные туры, лечение и обучение за рубежом, отдых в России и СНГ.

Также можно приобрести горящие туры с вылетом из Казани, Москвы и других городов по спецпредложениям.

Руководитель — Бобров Дмитрий Сергеевич.

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