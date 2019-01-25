ООО Роял-трэвел
Общая информация
Туристическая компания «Роял-трэвел» позволяет самостоятельно подобрать и купить тур, воспользовавшись системой поиска по общей базе туроператоров.
Среди предложений «Роял-Трэвел» – пляжные туры по популярным направлениям, познавательные туры для всей семьи по Европе, фешенебельные круизы и эксклюзивные экспедиции по неизведанным местам. Также компания может предложить разнообразные автобусные туры, лечение и обучение за рубежом, отдых в России и СНГ.
Также можно приобрести горящие туры с вылетом из Казани, Москвы и других городов по спецпредложениям.
Руководитель — Бобров Дмитрий Сергеевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, Татарстан респ, г. Казань, ул. Тази Гиззата, д. 3А офис 206
- Телефон: (843) 526-05-11
- Email: royal-kazan@yandex.ru
- Сайт: www.royal-kazan.ru
Дата последнего обновления: 25.01.2019