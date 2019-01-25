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ООО Роял-трэвел

Туризм

Общая информация

Туристическая компания «Роял-трэвел» позволяет самостоятельно подобрать и купить тур, воспользовавшись системой поиска по общей базе туроператоров.

Среди предложений «Роял-Трэвел» – пляжные туры по популярным направлениям, познавательные туры для всей семьи по Европе, фешенебельные круизы и эксклюзивные экспедиции по неизведанным местам. Также компания может предложить разнообразные автобусные туры, лечение и обучение за рубежом, отдых в России и СНГ.

Также можно приобрести горящие туры с вылетом из Казани, Москвы и других городов по спецпредложениям.

Руководитель — Бобров Дмитрий Сергеевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, Татарстан респ, г. Казань, ул. Тази Гиззата, д. 3А офис 206
  • Телефон: (843) 526-05-11
  • Email: royal-kazan@yandex.ru
  • Сайт: www.royal-kazan.ru

Дата последнего обновления: 25.01.2019


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