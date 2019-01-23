ООО Анастасия
Общая информация
Туристическое агентство «Анастасия » работает на рынке 20 лет и предлагает широкий спектр услуг:
- международный и внутренний туризм и отдых;
- зарубежные деловые поездки;
- участие в международных выставках;
- авиа и железнодорожные билеты;
- бронирование гостиниц;
- экскурсионное обслуживание;
- страхование туристов;
- визовая поддержка.
Руководитель — Кофтункин Эдуард Борисович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420138, Татарстан респ, г. Казань, проспект Победы, д. 21 корп., офис 500
- Телефон: (843) 229-98-90
- Email: info@atatour.ru
- Сайт: www.atatour.ru
Дата последнего обновления: 23.01.2019