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ООО Анастасия

Туризм

Общая информация

Туристическое агентство «Анастасия » работает на рынке 20 лет и предлагает широкий спектр услуг:

  • международный и внутренний туризм и отдых;
  • зарубежные деловые поездки;
  • участие в международных выставках;
  • авиа и железнодорожные билеты;
  • бронирование гостиниц;
  • экскурсионное обслуживание;
  • страхование туристов;
  • визовая поддержка.

Руководитель — Кофтункин Эдуард Борисович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420138, Татарстан респ, г. Казань, проспект Победы, д. 21 корп., офис 500
  • Телефон: (843) 229-98-90
  • Email: info@atatour.ru
  • Сайт: www.atatour.ru

Дата последнего обновления: 23.01.2019


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