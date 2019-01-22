ООО Стелла тур
Общая информация
Туристическое агентство «Стелла тур» предлагает широкий спектр услуг:
- свадебные туры;
- отдых в России;
- экскурсионные туры;
- обучение за рубежом;
- экзотические туры;
- автобусные туры;
- круизы;
- активные туры;
- санатории.
Руководитель — Гаранина Светлана Владимировна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, Татарстан респ, г. Казань, ул. Некрасова, д. 24 офис 115
- Телефон: (843) 214-50-45
- Email: stella.kzn@gmail.com
- Сайт: www.stella-tour.ru
Дата последнего обновления: 22.01.2019