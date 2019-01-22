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ООО Стелла тур

Туризм
ООО Стелла тур Фото: stella-tour.ru

Общая информация

Туристическое агентство «Стелла тур» предлагает широкий спектр услуг:

  • свадебные туры;
  • отдых в России;
  • экскурсионные туры;
  • обучение за рубежом;
  • экзотические туры;
  • автобусные туры;
  • круизы;
  • активные туры;
  • санатории.

Руководитель — Гаранина Светлана Владимировна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, Татарстан респ, г. Казань, ул. Некрасова, д. 24 офис 115
  • Телефон: (843) 214-50-45
  • Email: stella.kzn@gmail.com
  • Сайт: www.stella-tour.ru

Дата последнего обновления: 22.01.2019


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