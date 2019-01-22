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ООО Прием Казань

Туризм

Общая информация

Туроператор «Казань» (юридическое лицо – «Прием Казань») работает на рынке три года и оказывает услуги в организации путешествия в столицу Татарстана.

Услуги компании:

  • новогодние туры и банкеты;
  • туры для школьных и взрослых групп;
  • экскурсии по Казани;
  • интерактивные программы.

Руководитель — Чудинова Юлия Сергеевна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, Татарстан респ, г. Казань, ул. Петербургская, д. 42 пом. 404
  • Телефон: (843) 240-44-41
  • Email: office@priem-kazan.ru
  • Сайт: www.priem-kazan.ru

Дата последнего обновления: 22.01.2019


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