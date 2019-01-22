ООО Прием Казань
Общая информация
Туроператор «Казань» (юридическое лицо – «Прием Казань») работает на рынке три года и оказывает услуги в организации путешествия в столицу Татарстана.
Услуги компании:
- новогодние туры и банкеты;
- туры для школьных и взрослых групп;
- экскурсии по Казани;
- интерактивные программы.
Руководитель — Чудинова Юлия Сергеевна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, Татарстан респ, г. Казань, ул. Петербургская, д. 42 пом. 404
- Телефон: (843) 240-44-41
- Email: office@priem-kazan.ru
- Сайт: www.priem-kazan.ru
Дата последнего обновления: 22.01.2019