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ООО Татар-тур

Туризм
ООО Татар-тур Фото: татар-тур.рф

Общая информация

Компания «Татар-тур» предлагает экскурсии по Казани и Татарстану: персональные, групповые, школьные, автомобильные и пешеходные.

Экскурсии проводят аккредитованные гиды с опытом работы и грамотной речью.

Руководитель — Ахмедзянов Артур Маратович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420095, Татарстан респ, г. Казань, ул. Окольная, д. 94 корп. 2 кв. 16
  • Телефон: (843) 240-50-99
  • Email: tatar-tur@mail.ru
  • Сайт: www.татар-тур.рф

Дата последнего обновления: 22.01.2019


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