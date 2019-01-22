ООО Татар-тур
Общая информация
Компания «Татар-тур» предлагает экскурсии по Казани и Татарстану: персональные, групповые, школьные, автомобильные и пешеходные.
Экскурсии проводят аккредитованные гиды с опытом работы и грамотной речью.
Руководитель — Ахмедзянов Артур Маратович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420095, Татарстан респ, г. Казань, ул. Окольная, д. 94 корп. 2 кв. 16
- Телефон: (843) 240-50-99
- Email: tatar-tur@mail.ru
- Сайт: www.татар-тур.рф
Дата последнего обновления: 22.01.2019