ООО Оазис
Общая информация
Туристическая фирма «Оазис» предоставляет широкий спектр услуг: от пакетных и индивидуальных туров до авиа- и ж/д билетов. Уже в течение многих лет компания предлагает обучение за рубежом, санатории и детские лагеря. Также «Оазис» организует экскурсионные туры по городу Казани и по близлежащим достопримечательностям Республики Татарстан.
Услуги туристической фирмы:
- горящие туры;
- индивидуальные туры;
- внутренний туризм;
- поездки по всему миру.
Руководитель — Махмутова Диляра Наильевна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, Татарстан респ, г. Казань, ул. Зинина, д. 7
- Телефон: (843) 297-53-52
- Email: oasistour@inbox.ru
- Сайт: www.oasiskzn.com
Дата последнего обновления: 18.01.2019