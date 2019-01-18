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ООО Оазис

Туризм

Общая информация

Туристическая фирма «Оазис» предоставляет широкий спектр услуг: от пакетных и индивидуальных туров до авиа- и ж/д билетов. Уже в течение многих лет компания предлагает обучение за рубежом, санатории и детские лагеря. Также «Оазис» организует экскурсионные туры по городу Казани и по близлежащим достопримечательностям Республики Татарстан.

Услуги туристической фирмы:

  • горящие туры;
  • индивидуальные туры;
  • внутренний туризм;
  • поездки по всему миру.

Руководитель — Махмутова Диляра Наильевна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420061, Татарстан респ, г. Казань, ул. Зинина, д. 7
  • Телефон: (843) 297-53-52
  • Email: oasistour@inbox.ru
  • Сайт: www.oasiskzn.com

Дата последнего обновления: 18.01.2019


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