ООО Оазис

Общая информация

Туристическая фирма «Оазис» предоставляет широкий спектр услуг: от пакетных и индивидуальных туров до авиа- и ж/д билетов. Уже в течение многих лет компания предлагает обучение за рубежом, санатории и детские лагеря. Также «Оазис» организует экскурсионные туры по городу Казани и по близлежащим достопримечательностям Республики Татарстан.

Услуги туристической фирмы:

горящие туры;

индивидуальные туры;

внутренний туризм;

поездки по всему миру.

Руководитель — Махмутова Диляра Наильевна.

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