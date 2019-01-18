ООО Пальма-тур
Общая информация
Туристическое агентство «Пальма-тур» предлагает следующие виды услуг:
- экскурсионные авиа и автобусные туры (Австрия, Бразилия, Венгрия, Германия, Греция, Голландия, Индия, Испания, Италия, Китай, Коре, Польша, Португалия, Словакия, США, Таиланд, Турция, Франция, Чехия и многие другие страны);
- лечебные туры (Чехия, Краснодарский край);
- экзотические туры (Юго-Восточная Азия, Тихоокеанские острова, Южная Америка);
- пляжные туры (Болгария, Турция, Израиль, Мальдивы, Куба, Испания, Италия, Крым, Кавказ и многие другие направления);
- горнолыжный туризм (Швейцария, Франция, Андорра, Турция, Австрия);
- детский отдых (отдых за рубежом, на море, экскурсии);
- бронирование авиа и железнодорожных билетов;
- визовая поддержка;
- бронирование отелей в любой стране мира;
- оформление дополнительной медицинской страховки и страховки от не выезда в компании Росгосстрах.
Руководитель — Касимова Альбина Саетовна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420066, Татарстан респ, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 20А
- Телефон: (843) 516-88-07
- Email: palmatur@mail.ru
- Сайт: www.palmatourkzn.ru
Дата последнего обновления: 18.01.2019