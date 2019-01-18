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ООО Пальма-тур

Туризм

Общая информация

Туристическое агентство «Пальма-тур» предлагает следующие виды услуг:

  • экскурсионные авиа и автобусные туры (Австрия, Бразилия, Венгрия, Германия, Греция, Голландия, Индия, Испания, Италия, Китай, Коре, Польша, Португалия, Словакия, США, Таиланд, Турция, Франция, Чехия и многие другие страны);
  • лечебные туры (Чехия, Краснодарский край);
  • экзотические туры (Юго-Восточная Азия, Тихоокеанские острова, Южная Америка);
  • пляжные туры (Болгария, Турция, Израиль, Мальдивы, Куба, Испания, Италия, Крым, Кавказ и многие другие направления);
  • горнолыжный туризм (Швейцария, Франция, Андорра, Турция, Австрия);
  • детский отдых (отдых за рубежом, на море, экскурсии);
  • бронирование авиа и железнодорожных билетов;
  • визовая поддержка;
  • бронирование отелей в любой стране мира;
  • оформление дополнительной медицинской страховки и страховки от не выезда в компании Росгосстрах.

Руководитель — Касимова Альбина Саетовна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420066, Татарстан респ, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 20А
  • Телефон: (843) 516-88-07
  • Email: palmatur@mail.ru
  • Сайт: www.palmatourkzn.ru

Дата последнего обновления: 18.01.2019


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