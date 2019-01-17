ООО Премиум тур
Общая информация
Сеть туристических агентств полного цикла «Премиум тур».
Туристическое агентство предлагает следующие услуги:
- туры по Российской Федерации;
- авиа и ЖД билеты;
- круизы на лайнерах, кругосветные путешествия;
- пакетные туры за границу;
- оформление всех видов ВИЗ;
- автобусные и лечебные туры;
- оформление всех видов страховок.
Руководитель в Казани — Мухаметрахимов Радик Ильгизарович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420126, Татарстан респ, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 60 кв. 4
- Телефон: (843) 209-07-06
- Email: bron@premiumt.ru
- Сайт: www.premiumt.ru
Дата последнего обновления: 17.01.2019