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ООО Премиум тур

Туризм

Общая информация

Сеть туристических агентств полного цикла «Премиум тур».

Туристическое агентство предлагает следующие услуги:

  • туры по Российской Федерации;
  • авиа и ЖД билеты;
  • круизы на лайнерах, кругосветные путешествия;
  • пакетные туры за границу;
  • оформление всех видов ВИЗ;
  • автобусные и лечебные туры;
  • оформление всех видов страховок.

Руководитель в Казани — Мухаметрахимов Радик Ильгизарович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420126, Татарстан респ, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 60 кв. 4
  • Телефон: (843) 209-07-06
  • Email: bron@premiumt.ru
  • Сайт: www.premiumt.ru

Дата последнего обновления: 17.01.2019


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