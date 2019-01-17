ООО Белая зебра
Общая информация
Профиль туристической компании «Белая зебра» — въездной туризм.
Компания предлагает следующие услуги:
- экскурсионные автобусные туры;
- экскурсионные ж/д туры;
- экскурсионное обслуживание школьных групп;
- экскурсии по Казани и Татарстану;
- индивидуальные туры и экскурсии;
- транспортные услуги;
- услуги гида — экскурсовода;
- бронирование гостиниц;
- бронирование автобусов ;
- бронирование легковых автомобилей;
- развлечения и квесты;
- организация питания туристов.
Руководитель — Сафина Алина Талгатовна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420100, Татарстан респ, г. Казань, ул. Закиева, д. 4 офис 1
- Телефон: (987) 279-74-84
- Email: belaja-zebra@mail.ru
- Сайт: www.belaja-zebra.ru
Дата последнего обновления: 17.01.2019