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ООО Белая зебра

Туризм
ООО Белая зебра Фото: belaja-zebra.ru

Общая информация

Профиль туристической компании «Белая зебра» — въездной туризм.

Компания предлагает следующие услуги:

  • экскурсионные автобусные туры;
  • экскурсионные ж/д туры;
  • экскурсионное обслуживание школьных групп;
  • экскурсии по Казани и Татарстану;
  • индивидуальные туры и экскурсии;
  • транспортные услуги;
  • услуги гида — экскурсовода;
  • бронирование гостиниц;
  • бронирование автобусов ;
  • бронирование легковых автомобилей;
  • развлечения и квесты;
  • организация питания туристов.

Руководитель — Сафина Алина Талгатовна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420100, Татарстан респ, г. Казань, ул. Закиева, д. 4 офис 1
  • Телефон: (987) 279-74-84
  • Email: belaja-zebra@mail.ru
  • Сайт: www.belaja-zebra.ru

Дата последнего обновления: 17.01.2019


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