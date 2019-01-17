ООО Счастливый отпуск
Общая информация
Туристическая компания «Счастливый отпуск» предлагает пляжный отдых на популярных курортах: Турции, Греции, Испании, Египта, Кипра, Хорватии, на островах Доминиканы, Кубы, Ямайки; лечение в Чехии, Италии и других европейских здравницах; экскурсионные и познавательные программы по Европе, а также отдых на Черном море, в Абхазии, Крыму, Адлере, Сочи, Анапе, Геленджике.
Компания располагает большим выбором предложений подмосковных пансионатов, санаториев с лечением, загородных клубов и центров отдыха для всей семьи.
Руководитель — Гатина Эльвира Дамировна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, Татарстан респ, г. Казань, ул. Баумана, д. 42/9 пом. 1000/7
- Телефон: (843) 276-03-32
- Email: kzn-tourizm@mail.ru
- Сайт: www.kzn-tourizm.ru
Дата последнего обновления: 17.01.2019