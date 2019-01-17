ООО Счастливый отпуск

Общая информация

Туристическая компания «Счастливый отпуск» предлагает пляжный отдых на популярных курортах: Турции, Греции, Испании, Египта, Кипра, Хорватии, на островах Доминиканы, Кубы, Ямайки; лечение в Чехии, Италии и других европейских здравницах; экскурсионные и познавательные программы по Европе, а также отдых на Черном море, в Абхазии, Крыму, Адлере, Сочи, Анапе, Геленджике.

Компания располагает большим выбором предложений подмосковных пансионатов, санаториев с лечением, загородных клубов и центров отдыха для всей семьи.

Руководитель — Гатина Эльвира Дамировна.





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