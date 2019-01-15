ООО Агентство приключений
Общая информация
Туристская компания «Агентство приключений» работает на туристическом рынке с 1999 года.
Компания предлагает следующие услуги:
- пляжный отдых на море и озерах мира;
- организация индивидуальных и групповых туров;
- организация санаторно-курортного лечения в здравницах Татарстана, России, СНГ и за рубежом;
- организация экскурсионных туров;
- круизные путешествия;
- продажа авиа и ж/д билетов;
- бронирование отелей по всему миру;
- горнолыжные туры.
Одним из основных направлений деятельности является организация детского и молодежного отдыха.
Компания также развивается в организации и предоставлении услуг в области делового туризма (выезды на международные выставки, организация конференций в Республики Татарстан и за рубежом, специальные тематические и обучающие туры для специалистов различных областей).
Руководитель — Ильина Нина Ивановна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420080, Татарстан респ, г. Казань, ул. Восстания, д. 49 кв. 62
- Телефон: (843) 564-73-67
- Email: info@ap-tour.com
- Сайт: www.ap-tour.com
Дата последнего обновления: 15.01.2019