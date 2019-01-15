ООО Агентство приключений

Общая информация

Туристская компания «Агентство приключений» работает на туристическом рынке с 1999 года.

Компания предлагает следующие услуги:

пляжный отдых на море и озерах мира;

организация индивидуальных и групповых туров;

организация санаторно-курортного лечения в здравницах Татарстана, России, СНГ и за рубежом;

организация экскурсионных туров;

круизные путешествия;

продажа авиа и ж/д билетов;

бронирование отелей по всему миру;

горнолыжные туры.

Одним из основных направлений деятельности является организация детского и молодежного отдыха.

Компания также развивается в организации и предоставлении услуг в области делового туризма (выезды на международные выставки, организация конференций в Республики Татарстан и за рубежом, специальные тематические и обучающие туры для специалистов различных областей).

Руководитель — Ильина Нина Ивановна.

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