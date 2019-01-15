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ООО Агентство приключений

Туризм

Общая информация

Туристская компания «Агентство приключений» работает на туристическом рынке с 1999 года.

Компания предлагает следующие услуги:

  • пляжный отдых на море и озерах мира;
  • организация индивидуальных и групповых туров;
  • организация санаторно-курортного лечения в здравницах Татарстана, России, СНГ и за рубежом;
  • организация экскурсионных туров;
  • круизные путешествия;
  • продажа авиа и ж/д билетов;
  • бронирование отелей по всему миру;
  • горнолыжные туры.

Одним из основных направлений деятельности является организация детского и молодежного отдыха.

Компания также развивается в организации и предоставлении услуг в области делового туризма (выезды на международные выставки, организация конференций в Республики Татарстан и за рубежом, специальные тематические и обучающие туры для специалистов различных областей).

Руководитель — Ильина Нина Ивановна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420080, Татарстан респ, г. Казань, ул. Восстания, д. 49 кв. 62
  • Телефон: (843) 564-73-67
  • Email: info@ap-tour.com
  • Сайт: www.ap-tour.com

Дата последнего обновления: 15.01.2019


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