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ООО Восток Трэвел

Туризм

Общая информация

Туристическое агентство «Восток Трэвел» является официальным представителем московских туроператоров «ИнтАэр» и BSI group в Республике Татарстан.

Основные направления «Восток Трэвел»:

  • международный и внутренний туризм;
  • массовые направления: Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд, Европа;
  • детский отдых и обучение в любой точке земного шара;
  • санатории и здравницы во всем мире;
  • образование за рубежом, курсы менеджмента в Европе и Америке (Великобритания, Франция, Германия, США, Канада).

Руководитель — Шифрис Альбина Хамедовна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, Татарстан респ, г. Казань, ул. Спартаковская, д. 6, офис 606
  • Телефон: (843) 526-55-42
  • Сайт: www.tour-vostok.ru

Дата последнего обновления: 10.01.2019

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