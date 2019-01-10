ООО Восток Трэвел
Общая информация
Туристическое агентство «Восток Трэвел» является официальным представителем московских туроператоров «ИнтАэр» и BSI group в Республике Татарстан.
Основные направления «Восток Трэвел»:
- международный и внутренний туризм;
- массовые направления: Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд, Европа;
- детский отдых и обучение в любой точке земного шара;
- санатории и здравницы во всем мире;
- образование за рубежом, курсы менеджмента в Европе и Америке (Великобритания, Франция, Германия, США, Канада).
Руководитель — Шифрис Альбина Хамедовна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, Татарстан респ, г. Казань, ул. Спартаковская, д. 6, офис 606
- Телефон: (843) 526-55-42
- Сайт: www.tour-vostok.ru
Дата последнего обновления: 10.01.2019