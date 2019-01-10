ООО Ниагара-тур
Общая информация
Туристическое агентство «Ниагара-тур» специализируется на речных круизах.
Услуги «Ниагара-тур»:
- новогодние туры;
- речные круизы по Волге на 2-х, 3-х, 4-х палубных теплоходах от надежных туроператоров;
- аренда теплоходов, катеров, яхт;
- отдых и лечение в санаториях Татарстана, Чувашии, Марий Эл по ценам санаториев без наценок;
- детские лагеря;
- база отдыха «Яльчик», Марий Эл;
- туры по Золотому кольцу России;
- отдых на курортах Краснодарского края, а также Крыма, Абхазии, Украины, КавМинВод, Карелии;
- зарубежные туры;
- морские круизы;
- автобусные туры по Европе.
Руководитель — Шарафиева Гульназ Ильнуровна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420066, Татарстан респ, г. Казань, ул. Короленко, д. 25 кв. 59
- Телефон: (843) 290-26-07
- Email: niagara-tour@mail.ru
- Сайт: www.niagaratour.ru
Дата последнего обновления: 10.01.2019