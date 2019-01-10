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ООО Ниагара-тур

Туризм

Общая информация

Туристическое агентство «Ниагара-тур» специализируется на речных круизах.

Услуги «Ниагара-тур»:

  • новогодние туры;
  • речные круизы по Волге на 2-х, 3-х, 4-х палубных теплоходах от надежных туроператоров;
  • аренда теплоходов, катеров, яхт;
  • отдых и лечение в санаториях Татарстана, Чувашии, Марий Эл по ценам санаториев без наценок;
  • детские лагеря;
  • база отдыха «Яльчик», Марий Эл;
  • туры по Золотому кольцу России;
  • отдых на курортах Краснодарского края, а также Крыма, Абхазии, Украины, КавМинВод, Карелии;
  • зарубежные туры;
  • морские круизы;
  • автобусные туры по Европе.
Руководитель — Шарафиева Гульназ Ильнуровна.


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420066, Татарстан респ, г. Казань, ул. Короленко, д. 25 кв. 59
  • Телефон: (843) 290-26-07
  • Email: niagara-tour@mail.ru
  • Сайт: www.niagaratour.ru

Дата последнего обновления: 10.01.2019

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