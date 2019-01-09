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ООО Мегатрэвел

Туризм

Общая информация

Сеть туристических агентств Казани Megatravel работает на туристическом рынке Казани более 12 лет.

Услуги Megatravel:

  • пляжный отдых;
  • экскурсионные туры;
  • внутренний туризм (подбор и бронирование отелей);
  • отдых детей и подростков;
  • горнолыжные туры;
  • круизы;
  • лечение, оздоровление, медицинский check up (обследование и диагностика);
  • авиабилеты (международные, по России и СНГ), билеты на ж/д по России и СНГ;
  • индивидуальный туризм;
  • медицинские страховки под поездку;
  • визы;
  • страхование туристов;
  • поиск попутчика.

Руководитель — Мухаметханов Булат Илгизович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420124, Татарстан респ, г. Казань, проспект Ямашева, д. 33Б пом. 208
  • Телефон: (843) 240-54-06
  • Сайт: www.mtkazan.ru

Дата последнего обновления: 09.01.2019

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