ООО Мегатрэвел
Общая информация
Сеть туристических агентств Казани Megatravel работает на туристическом рынке Казани более 12 лет.
Услуги Megatravel:
- пляжный отдых;
- экскурсионные туры;
- внутренний туризм (подбор и бронирование отелей);
- отдых детей и подростков;
- горнолыжные туры;
- круизы;
- лечение, оздоровление, медицинский check up (обследование и диагностика);
- авиабилеты (международные, по России и СНГ), билеты на ж/д по России и СНГ;
- индивидуальный туризм;
- медицинские страховки под поездку;
- визы;
- страхование туристов;
- поиск попутчика.
Руководитель — Мухаметханов Булат Илгизович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420124, Татарстан респ, г. Казань, проспект Ямашева, д. 33Б пом. 208
- Телефон: (843) 240-54-06
- Сайт: www.mtkazan.ru
Дата последнего обновления: 09.01.2019