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ООО Казань-Сититур

Туризм

Общая информация

Туристическая компания «Казань-Сититур» — организация в сфере въездного туризма.

Компания занимаемся приемом, размещением, экскурсионным и транспортным обслуживанием в Казани и Республике Татарстан.

Услуги «Казань-Сититур»:

  • проведение индивидуальных и групповых экскурсий по Казани, окрестностям города и по Республике Татарстан на русском, английском, французском, немецком, турецком, испанском и других языках;
  • организация индивидуальных, групповых и сборных туров в Казань на срок от 1 до 7 дней;
  • транспортное обслуживание по Казани и республике на комфортабельных автомобилях, минивенах, микроавтобусах и автобусах водителями высшей категории;
  • подбор и бронирование номеров в гостиницах Казани различного уровня;
  • организация трансферов в/из аэропорта и железнодорожного вокзала;
  • организация корпоративных туров с индивидуальной программой экскурсионного и транспортного обслуживания;
  • бронирование конференц-залов в Казани, организация кофе-брейков, обедов, ужинов.

Руководитель — Гайсина Элина Ильгизяровна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, Татарстан респ, г. Казань, ул. Николая Столбова, д. 2
  • Телефон: (843) 253-76-06
  • Email: kazancitytour@gmail.com
  • Сайт: www./kazan-citytour.ru

Дата последнего обновления: 09.01.2019

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