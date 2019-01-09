ООО Казань-Сититур
Общая информация
Туристическая компания «Казань-Сититур» — организация в сфере въездного туризма.
Компания занимаемся приемом, размещением, экскурсионным и транспортным обслуживанием в Казани и Республике Татарстан.
Услуги «Казань-Сититур»:
- проведение индивидуальных и групповых экскурсий по Казани, окрестностям города и по Республике Татарстан на русском, английском, французском, немецком, турецком, испанском и других языках;
- организация индивидуальных, групповых и сборных туров в Казань на срок от 1 до 7 дней;
- транспортное обслуживание по Казани и республике на комфортабельных автомобилях, минивенах, микроавтобусах и автобусах водителями высшей категории;
- подбор и бронирование номеров в гостиницах Казани различного уровня;
- организация трансферов в/из аэропорта и железнодорожного вокзала;
- организация корпоративных туров с индивидуальной программой экскурсионного и транспортного обслуживания;
- бронирование конференц-залов в Казани, организация кофе-брейков, обедов, ужинов.
Руководитель — Гайсина Элина Ильгизяровна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, Татарстан респ, г. Казань, ул. Николая Столбова, д. 2
- Телефон: (843) 253-76-06
- Email: kazancitytour@gmail.com
- Сайт: www./kazan-citytour.ru
Дата последнего обновления: 09.01.2019