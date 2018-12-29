ООО Онлайнтур.ру
Общая информация
Интернет-магазин туров OnlineTur.ru работает более 14 лет. Национальная сеть турагентств дает возможность бронировать туры онлайн и в офисах OnlineTur.ru. Офисы продаж представлены в более 20 городах России.
С помощью специалистов компании или самостоятельно можно подобрать варианты отдыха с детьми, семьей, парой, свадебного путешествия, заказать VIP отдых, тур на выходные, оздоровительный отдых, индивидуальный или горнолыжный тур.
Руководитель в Казани — Кузин Николай Генрихович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, Татарстан респ, г. Казань, ул. Московская, д. 25/29 офис 209
- Телефон: (843) 250-51-16
- Сайт: www.onlinetur.ru
Дата последнего обновления: 29.12.2018