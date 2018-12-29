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ООО Онлайнтур.ру

Туризм

Общая информация

Интернет-магазин туров OnlineTur.ru работает более 14 лет. Национальная сеть турагентств дает возможность бронировать туры онлайн и в офисах OnlineTur.ru. Офисы продаж представлены в более 20 городах России.

С помощью специалистов компании или самостоятельно можно подобрать варианты отдыха с детьми, семьей, парой, свадебного путешествия, заказать VIP отдых, тур на выходные, оздоровительный отдых, индивидуальный или горнолыжный тур.

Руководитель в Казани — Кузин Николай Генрихович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, Татарстан респ, г. Казань, ул. Московская, д. 25/29 офис 209
  • Телефон: (843) 250-51-16
  • Сайт: www.onlinetur.ru

Дата последнего обновления: 29.12.2018

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