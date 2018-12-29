ООО Онлайнтур.ру

Общая информация

Интернет-магазин туров OnlineTur.ru работает более 14 лет. Национальная сеть турагентств дает возможность бронировать туры онлайн и в офисах OnlineTur.ru. Офисы продаж представлены в более 20 городах России.

С помощью специалистов компании или самостоятельно можно подобрать варианты отдыха с детьми, семьей, парой, свадебного путешествия, заказать VIP отдых, тур на выходные, оздоровительный отдых, индивидуальный или горнолыжный тур.

Руководитель в Казани — Кузин Николай Генрихович.

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